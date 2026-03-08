08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
20:00
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
1-361'
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
0-120'
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
0-219'
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
18:45
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
2-264'
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-157'
08 Mart
Lille-Lorient
19:15
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
1-260'
08 Mart
Gent-KV Mechelen
18:00
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
20:30
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
21:15
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
18:30
08 Mart
Benfica-FC Porto
21:00
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
19:15
08 Mart
Lens-Metz
17:00
08 Mart
Brest-Le Havre
19:15
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
20:30
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-145'
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
1-0DA
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
17:30
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
19:30
08 Mart
Villarreal-Elche
2-0DA
08 Mart
Getafe-Real Betis
18:15
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-190'
08 Mart
Port Vale-Sunderland
0-019'
08 Mart
Leeds United-Norwich City
19:30
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
17:00
08 Mart
Bologna-Verona
17:00
08 Mart
Genoa-Roma
20:00
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
19:30

Kadın Milli takımında hedef Dünya Kupası

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda hedef Dünya Kupası'na katılmak

calendar 08 Mart 2026 15:05
Haber: AA
Kadın Milli takımında hedef Dünya Kupası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Andrea Mazzon, zor grupta ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Başantrenör Andrea Mazzon, 11-17 Mart tarihinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde "Çok üst düzey rakiplerle karşılaşacağız. Japonya belli bir tarzda oyunu olan bir takım. Diğer takımlar da üst düzey fiziksel performansa sahip. Önümüzde bir zorluk olduğu doğru. Açılış maçından önce üç idman yapabileceğiz. Kimse sihirbaz değil. Üç idman sonrasında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok akıllı oynamamız lazım. Burası gerçekten çok akıllı bir ülke. Oyuncuları da insanları da akıllı. İkisini bir araya getirince başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

''DÜNYA HUPASINA GİTMEK BÜYÜK HEDEF''

Eksik oyuncularının bulunmadığı bilgisini veren İtalyan başantrenör, "Güzel bir oyuncu grubu olduğumuzu düşünüyorum. 12 oyuncu seçmek çok zor. Seçtiğimiz oyuncular diğerlerinden daha iyi olduğu için değil belli bir tarza sahip oldukları için seçildi. Seçtiğimiz takımın önemli mücadele vereceğinden eminim. Herkesin hayali vardır. Oyuncuların da koçların da hayalleri var. Dünya Kupası'na gitmek büyük hedef. Garanti edemem ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

''BENİM İÇİN AYRICALIK''

Türkiye'de çok iyi karşılandığını aktaran Mazzon, "Her şeyden önce burada olmak benim için ayrıcalık. Çok pozitif karşılandım. Kendimi evimde hissediyorum. Bu harika bir duygu. İtalya'da milli takım çalıştırdım ama burada daha büyük sorumluluğum var. Bu kadar pozitif karşılanmak, beni desteklemiş olan herkese bunun karşılığını vermek benim için ekstra bir motivasyon oluyor." ifadelerini kullandı.

''ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ''

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Olcay Çakır Turgut, "Çok heyecanlıyız. Uzun süredir ülkemizi daha iyi temsil etmek, olimpiyatlarda dünya kupası gibi organizasyonlarda olmak istiyoruz. Herkes çok pozitif, elimizden geleni yapacağız. Dünya şampiyonası elemesinde farkı basketbol tarzlarına karşı oynayacağız. 19 kişilik kadroyuz. Kadromuzda da ona göre hazırlamaya çalışıyor koçumuz. Her türlü oyuna uyum sağlamaya çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. bütün performansımızı ortaya koymak istiyoruz." dedi.

BEREN BURKE YORUMU

Milli oyuncu Kennedy Burke'ye (Beren Burke) de değinen Turgut, "Şimdi yeni bir devşirme oyuncu aramıza katıldı. Hızlı oynayan bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşımız da çok pozitif ve enerji dolu geldi, çok hevesli. Bizim basketbol tarzımıza uyacağını düşünüyorum. Bizimle olmaktan keyif alıyor, bu durum beni de heyecanlandırıyor. Bizim istediğimiz kadar onun da istediğini görüyorum." bilgilerini verdi.

Çok iyi bir enerjileri olduğunu ve bunu sahaya yansıttıklarını anlatan kaptan Olcay Çakır Turgut, "Tek isteğim ev sahibi avantajında vatandaşlarımızın destekleri. Umarım bu avantajı iyi kullanıp hep beraber dünya kupasına gideriz." yorumunu yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten ise şunları kaydetti:

"Zor bir gruptayız ama hedefimizi en başta yazdık. Avrupa şampiyonasından itibaren Dünya Kupası'na katılma hedefimiz vardı. Bu eleme grubunu geçip Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Güçlü adımlarla ilerlemek gerekiyor. Takımın enerjisi güzel, oyuncularımızın ellerinden geleni yapacağına inancımız tam. Ev sahibi avantajını taraftar desteğiyle en iyi şekilde kullanmak istiyoruz ve tüm halkımızı davet ediyoruz. Takımımızın desteğe ihtiyacı var."

Genel menajer Aslı İnceer de zor bir fikstüre sahip olduklarını belirterek Dünya Kupası'na katılmayı çok istediklerini dile getirdi.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.