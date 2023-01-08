Kadın Futbol Ligi'nde 10. hafta tamamlandı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçları yapıldı.
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-1
Fatih Vatanspor-Hakkarigücü: 1-1
Onvo Hatayspor-ALG Spor: 3-2
B Grubu
Fenerbahçe-Bitexen Adana İdmanyurdu: 1-0
Kireçburnu-Ataşehir Belediyespor: 0-13
Konak Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
Trabzonspor-Galatasaray Petrol Ofisi: 2-6
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Bitexen 1207 Antalyaspor: 4-1
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-1
Fatih Vatanspor-Hakkarigücü: 1-1
Onvo Hatayspor-ALG Spor: 3-2
B Grubu
Fenerbahçe-Bitexen Adana İdmanyurdu: 1-0
Kireçburnu-Ataşehir Belediyespor: 0-13
Konak Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
Trabzonspor-Galatasaray Petrol Ofisi: 2-6
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Bitexen 1207 Antalyaspor: 4-1
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