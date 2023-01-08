Kadın Futbol Ligi'nde 10. hafta tamamlandı

Türkiye Kadınlar Futbol Ligi'nde 10. hafta müsabakaları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadın Futbol Ligi'nde 10. hafta tamamlandı
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08 Ocak 2023 18:50
Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçları yapıldı.

Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-1

Fatih Vatanspor-Hakkarigücü: 1-1

Onvo Hatayspor-ALG Spor: 3-2

B Grubu

Fenerbahçe-Bitexen Adana İdmanyurdu: 1-0

Kireçburnu-Ataşehir Belediyespor: 0-13

Konak Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

Trabzonspor-Galatasaray Petrol Ofisi: 2-6

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Bitexen 1207 Antalyaspor: 4-1

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