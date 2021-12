Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.



Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 10. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın asistinde Filip Novak attı. Bu golle birlikte Filip Novak, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana attığı 18 golle en çok gol atan savunma oyuncusu oldu.



Dimitris Pelkas, 73. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı. Yunan oyuncu, 237 gün sonra Süper Lig'de tekrar fileleri havalandırdı.



Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren Fenerbahçe, puanını 32'ye yükseltti. Süper Lİg'de galibiyet hasreti 7 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 15 puanda kaldı ve ligde ilk devreyi son sırada kapattı.



Fenerbahçe, ikinci devrenin ilk maçında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise Trabzonspor'a konuk olacak.



FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-lacivertli takımın 18. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Nazım Sangare, Dimitrios Pelkas ve Enner Valencia yedeğe çekildi.



Fenerbahçe teknik heyeti, Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de bu 3 futbolcunun yerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Serdar Dursun'a görev verdi.



Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Berke Özer, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Attila Szalai, Filip Novak, Jose Sosa, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ve Serdar Dursun ile başladı.



Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Burak Kapacak yer aldı.



FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK



Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında kadroya alınmadı.



Bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır, tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ile Mergim Berisha, solunum yolu enfeksiyonu geçiren Serdar Aziz ve adalesinde ağrı bulunan Luiz Gustavo, kadroya dahil edilmedi.



Gribal enfeksiyonu atlatan Marcel Tisserand ise 2 maç sonra müsabaka kadrosunda yer aldı.



Beşiktaş derbisinden sonra teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün ardından Yeni Malatyaspor karşısında da sahaya antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı.



YÖNETİME TEPKİ TEZAHÜRATLARI



Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında yaptıkları tezahüratlarla tepki gösterdikleri başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma için tribündeki yerlerini alan taraftarlar, futbol takımının yaşadığı kötü gidiş nedeniyle başkan Koç ve yönetime tepkisini dile getirdi.



Fenerbahçe taraftarı, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.



FENERBAHÇE KISA PASLARLA BAŞLADI



Mücadeleye Fenerbahçe kısa paslarla ve oyunun kontrolünü alarak başladı. Yeni Malatyaspor ise savunmada kalabalık bekleyip Mustafa Eskihellaç'ın bulunduğu sağ kanadı kullanarak hızlı hücumlar denedi.



Sarı lacivertliler ilk gol denemesini 2. dakikada İrfan Can'ın şutuyla denedi. 8. dakikada Serdar Dursun'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.



FİLİP NOVAK GOL PERDESİNİ AÇTI



Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 10. dakikada öne geçti.



Mert Hakan Yandaş'ın savunma arkasına aşırtma pasıyla ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Filip Novak, sol ayağıyla topu düzelterek sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ertaç Özbir'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı.



YENİ MALATYASPOR FIRSATLAR YAKALADI



1-0'dan sonra Fenerbahçe, oyun planını değiştirmese de Yeni Malatyaspor, daha cesur bir şekilde hücum etmeye başladı. Filip Novak'ın bulunduğu kanada çok adamla hücum eden konuk ekip, buradan ürettiği pozisyonlarla etkili oldu.



FENERBAHÇE ADINA EN 'PASLI' İLK DEVRE



Arka arkaya pozisyonlarla beraberlik golüne yaklaşan Yeni Malatyaspor'a karşı Fenerbahçe, 15 dakikalık sürecin ardından kontrolü sağladı. 25. dakikadan sonra yeniden pas düzenini oturtan Fenerbahçe, 26. dakikada Serdar Dursun ve 35. dakikada Osayi-Samuel ile ikinci gole yaklaştı.



Kendi sahasında en çok pas yaptığı ilk yarıyı oynayan Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.



SUMUDICA TAKTİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ



İkinci yarının başında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, taktik anlayışını 4'lü savunmadan 3'lüye çevirdi.



İkinci yarıda tempo giderek düşmeye başladı. Fenerbahçe, pas bağlantısını sağlamakta zorlanırken Yeni Malatyaspor ise organize hücum yapamadı.



Fenerbahçe, 54'te Serdar Dursun ile fileleri yeniden havalandırdı ancak bu gol de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.



İRFAN CAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI



Fenerbahçe'de ilk oyuncu değişikliği 58. dakikada geldi. İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken ıslıklandı, yerine Dimitris Pelkas oyuna dahil oldu.



Ev sahibi ekipte ikinci kez oyuna müdahale 68. dakikada geldi. Serdar Dursun ve Miguel Crespo oyundan alındı. Crespo çıkarken tribünlerden alkış aldı. Yerlerine ise Zajc ile Valencia oyuna girdi.



Malatyaspor'da ise 70. dakikada Rayane Aabid oyundan alındı, yerine Stephen Mallan oyuna dahil oldu.



PELKAS, 237 GÜN SONRA FİLELERİ HAVALANDIRDI



Düşük tempoda devam ikinci yarının 73. dakikasında Fenerbahçe, ikinci golü buldu.



Hızlı gelişen atakta sol kanatta Enner Valencia'nın pasıyla topla buluşan Dimitris Pelkas, ilerleyerek ceza alanına girdi ve sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ertaç'ın solundan ağlarla buluşturmayı başardı.



Yunan oyuncu, 237 gün sonra Süper Lig'de gol atmayı başardı.



MERT HAKAN'A ÖNCE ISLIK, SONRA ALKIŞ



Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, ikinci yarıda topu ayağına her aldığında önce ıslıklandı. Dakikalar süren bu tepkinin ardından tribünün bir kısmı Mert Hakan'ı alkışlamaya başladı. Daha sonra Mert Hakan'a olan tepkiler sona erdi.



KIM MIN-JAE'YE ALKIŞLAR



Fenerbahçe'de son değişiklikler 81. dakikada geldi. Kim-Min Jae oyundan alkışlarla çıktı, yerine Marcel Tisserand girdi. Hafif sakatlık yaşayan Mesut Özil kenara geldi ve yerine Nazım Sangare oyuna dahil oldu. Aynı dakika içerisinde Yeni Malatyaspor'da Haddadi ve Adem Büyük oyundan çıktı, Karim Hafez ve Haqi Osman oyuna girdi.



FENERBAHÇE DEVREYİ 3 PUANLA KAPATTI



Fenerbahçe, mücadelenin son bölümünde oyundan düşen Yeni Malatyaspor'a karşı farkı artıracak pozisyonlar bulsa da değerlendiremedi.



Sarı lacivertliler, Süper Lig'de 3 maç sonra kazanarak ilk devreyi 3 puanla kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden savunmanın arkasına derinlemesine pasında Filip Novak, sol çaprazda topla buluştu. Novak'ın altıpasın hemen gerisinden sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

15. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Semih Kaya'nın sağdan ortasında Adem Büyük'ün penaltı noktası civarından volesinde meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



56. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Mesut Özil'in pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Serdar Dursun'un aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

61. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Aabid'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası üzerinde yükselen Wallace topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti. Valencia, soldan bindiren Pelkas'ın önüne pasını gönderdi. Süratle ceza sahasına giren Pelkas, açısını düzeltip ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlara yolladı: 2-0



Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Kim Min-jae (Dk. 80 Tisserand), Szalai, Novak, Sosa, Crespo (Dk. 68 Zajc), İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Pelkas), Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil (Dk. 80 Nazım Sangare), Serdar Dursun (Dk. 68 Valencia)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi (Dk. 81 Haqi Osman), Aabid (Dk. 70 Mallan), Ndong, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük (Dk. 81 Karim Hafez), Mounir, Tetteh

Goller: Dk. 10 Novak, Dk. 73 Pelkas (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 58 Wallace (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 83 Pelkas (Fenerbahçe)









İLGİLİ VİDEO