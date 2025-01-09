Kader Keita: 'Hakemler G.Saray'a yardım ediyordu'

Bu bir adaletsizlikti, inanamadım. Çünkü o %100 goldü. Rıza hoca genelde sakin bir insandır ama maçtan sonra hakemlere karşı çok öfkeliydi.







Tabii ki geri dönmek istiyorum çünkü Türkiye'yi zihinsel olarak ve yaşam olarak seviyorum, ayrıca Türkiye'ye geri dönme fırsatım olursa doğrudan geri döneceğim. Çünkü Müslüman oyuncular için hayat orada daha kolay." yorumunu yaptı.

İki yıl Süper Lig'de Sivasspor forması giyen ve futbol kariyerini Romanya temsilcisi CFR Cluj'da sürdüren Kader Keita çarpıcı açıklamalarda bulundu.Fanatik Gazetesi'nden Emre Günay'ın sorularını yanıtlayan Fildişili, hakemlerin Galatasaray'a yardım ettiğini söyledi.Türkiye günlerini anlatan Keita, "Türkiye'ye geldiğimde bana ilk şans veren kişi Rıza hocaydı. Benim için çok önemliydi. Sonrasında işler istediğim gibi gitmemiş olsa bile... Size onunla ilgili anlatacağım bir anım var. Galatasaray maçından önce bütün hafta beni bu maça hazırladı çünkü benden çok şey bekliyordu. Oynanan maçta hakem bizim golümüzü vermedi, Rıza hoca resmen hakemle kavga etmek istemişti." dedi.Galatasaray hakkında konuşan Keita, "Benim için en zor rakip Galatasaray'dı. Çünkü bazen hakemler onlara yardım ediyordu. Aynı zamanda Türkiye'de en iyi atmosfer ve stadyum da bence Galatasaray'daydı. Çılgın bir atmosfer vardı ve ben bunu seviyorum. Ayrıca Beşiktaş'ın da atmosferi ve stadyumu güzeldi." şeklinde konuştu.Şampiyonluk adayı ile ilgili konuşan Fildişili, "Bence bu sezonun şampiyonu yine Galatasaray olacaktır. Fenerbahçe taraftarları için üzgünüm... Ama Samsunspor'un da çok iyi bir sezon geçirdiğini görüyorum, umarım böyle devam ederler." açıklamasında bulundu.Türkiye hakkında konuşan oyuncu, "