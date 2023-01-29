Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için Sassuolo ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı. Milli futbolcu, resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.



İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:







Kaan Ayhan, İstanbul'a geldi



"Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. "

Kaan Ayhan, İstanbul'a gelmesinin ardından kısa bir açıklama yaptı vededi.Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı. Sassuolo'ya 400 bin Euro kiralama bedeli ödenecek. 2 milyon 800 bin Euro zorunlu satın alma bedeli ise 4 yıla yayılmış taksitler halinde ödenecek.28 yaşındaki savunmacı bu sezon Sassuolo'da 11 resmi müsabakada forma şansı buldu. Kaan Ayhan bu süreçte 630 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. Sassuolo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.Schalke 04 altyapısında yetişen Kaan Ayhan daha sonra Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf formaları giydi. Sassuolo, 28 yaşındaki stoper için 2020-2021 sezonu başında 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Kaan Ayhan şu ana kadar A Milli Futbol Takımı'nda 51 maçta şans buldu ve 5 gol atma başarısı gösterdi.