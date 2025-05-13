Juventus'tan Victor Osimhen için resmi açıklama

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in adının geçtiği Juventus'tan, Nijeryalı yıldızın transferiyle ilgili açıklama geldi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Nijeryalı santraforu transfer etmek istedikleri yönünde çıkan spekülasyonlara yanıt verdi.
"OSIMHEN'İ İSTEMİYORUZ!"
Beyaz TV'ye konuşan Giuntoli, "Victor Osimhen'i istemiyoruz. Medya, baskı kurmak için böyle haberler yapıyor. Biz ilgilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.
BU SEZON OSIMHEN
Victor Osimhen bu sezon 38 maçta Galatasaray forması giydi ve 33 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı.
Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Nijeryalı santraforu transfer etmek istedikleri yönünde çıkan spekülasyonlara yanıt verdi.
"OSIMHEN'İ İSTEMİYORUZ!"
Beyaz TV'ye konuşan Giuntoli, "Victor Osimhen'i istemiyoruz. Medya, baskı kurmak için böyle haberler yapıyor. Biz ilgilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.
BU SEZON OSIMHEN
Victor Osimhen bu sezon 38 maçta Galatasaray forması giydi ve 33 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı.