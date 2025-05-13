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Juventus'tan Victor Osimhen için resmi açıklama

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in Juventus ile anılmasının ardından İtalyan devinden açıklama geldi.

calendar 13 Mayıs 2025 00:29 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 00:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Juventus'tan Victor Osimhen için resmi açıklama
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in adının geçtiği Juventus'tan, Nijeryalı yıldızın transferiyle ilgili açıklama geldi.

Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Nijeryalı santraforu transfer etmek istedikleri yönünde çıkan spekülasyonlara yanıt verdi.

"OSIMHEN'İ İSTEMİYORUZ!"

Beyaz TV'ye konuşan Giuntoli, "Victor Osimhen'i istemiyoruz. Medya, baskı kurmak için böyle haberler yapıyor. Biz ilgilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

BU SEZON OSIMHEN

Victor Osimhen bu sezon 38 maçta Galatasaray forması giydi ve 33 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı.

 

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