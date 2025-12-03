Juventus'tan Kenan Yıldız için kontrat açıklaması

Juventus'ta bu sezon etkili bir performans sergileyen 20 yaşındaki Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarında bulunuyor.

Kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren genç oyuncu, maaşının artırılmasını talep ediyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Kenan Yıldız'ın yeni maaş talebi 5-6 milyon euro civarında.

"Son haftalarda her şeyden çok bundan bahsettim. Kenan'ın başarılarına şaşırmıyoruz ve ona her zaman büyük bir saygı duyduğumu ve takdir ettiğimi ifade ettim. Son günlerde de söylediğim gibi yeni kontrat için her iki tarafta da bir istek var. Düşündüğünüzden biraz daha fazla zamana ihtiyacı olan çok özel bir oyuncu. Uzun bir sözleşmesi var ve bu takımın bir parçası olarak uzun yıllar burada kalacağından eminiz." dedi. Luciano Spalletti: "Kenan Yıldız, bir şampiyonun niteliklerine sahip. Hiç yoktan bir zafer yarattı. Ona mümkün olduğunca fazla özgürlük vermeye çalışıyorum, taktiksel kısıtlamalardan kurtarıyorum. Dar alanlarda iyi ama karar verme becerisini geliştirmesi gerekiyor. " https://t.co/RybkHG56p0 pic.twitter.com/XzPbGsZ0pk



— Sporx (@sporx) November 29, 2025 Juventus yöneticisi Giorgio Chiellini, Sports Mediaset'e yaptığı açıklamada,

TRANSFER LİSTELERİNDE ARSENAL VE REAL MADRID VAR

Kenan Yıldız'ın sözleşme durumu Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor.

Corriere della Sport'un haberine göre, Arsenal genç futbolcuya büyük ilgi duyuyor.

Ayrıca Real Madrid'in de teknik direktörü Xabi Alonso döneminde Kenan'ı kadrosunda görmek istediği ve milli futbolcunun İspanyol devinin radarında olduğu bildirildi.

SEZON PERFORMANSI

⚫️⚪️Giorgio Chiellini: "Kenan Yıldız'ın başarılarına şaşırmıyoruz... Yeni kontrat için iki taraf istekli. Düşündüğünüzden biraz daha fazla zamana ihtiyacı olan çok özel oyuncu. Uzun yıllar Juventus'ta kalacağından eminiz."pic.twitter.com/zdDZJZS5RC



— Sporx (@sporx) December 3, 2025 Juventus formasıyla bu sezon 18 maçta 5 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Kenan Yıldız, kariyerine Almanya'da başlamış, 2022'de Juventus altyapısına transfer olmuş ve ertesi yıl A takıma yükselmişti.

Genç oyuncunun istikrarlı yükselişi, Avrupa devlerinin ilgisini artırmaya devam ediyor.