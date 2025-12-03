03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Juventus'tan Kenan Yıldız için kontrat açıklaması

Juventus'ta bu sezon 18 maçta 5 gol ve 5 asist kaydeden 20 yaşındaki Kenan Yıldız, yeni sözleşme görüşmelerinde maaş artışı talep ediyor.

calendar 03 Aralık 2025 12:23 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 12:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'tan Kenan Yıldız için kontrat açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus'ta bu sezon etkili bir performans sergileyen 20 yaşındaki Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarında bulunuyor.
 
Kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren genç oyuncu, maaşının artırılmasını talep ediyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Kenan Yıldız'ın yeni maaş talebi 5-6 milyon euro civarında.
 
Juventus yöneticisi Giorgio Chiellini, Sports Mediaset'e yaptığı açıklamada, "Son haftalarda her şeyden çok bundan bahsettim. Kenan'ın başarılarına şaşırmıyoruz ve ona her zaman büyük bir saygı duyduğumu ve takdir ettiğimi ifade ettim. Son günlerde de söylediğim gibi yeni kontrat için her iki tarafta da bir istek var. Düşündüğünüzden biraz daha fazla zamana ihtiyacı olan çok özel bir oyuncu. Uzun bir sözleşmesi var ve bu takımın bir parçası olarak uzun yıllar burada kalacağından eminiz." dedi.
 
TRANSFER LİSTELERİNDE ARSENAL VE REAL MADRID VAR
 
Kenan Yıldız'ın sözleşme durumu Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor.
 
Corriere della Sport'un haberine göre, Arsenal genç futbolcuya büyük ilgi duyuyor.
 
Ayrıca Real Madrid'in de teknik direktörü Xabi Alonso döneminde Kenan'ı kadrosunda görmek istediği ve milli futbolcunun İspanyol devinin radarında olduğu bildirildi.
 
SEZON PERFORMANSI
 
Juventus formasıyla bu sezon 18 maçta 5 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Kenan Yıldız, kariyerine Almanya'da başlamış, 2022'de Juventus altyapısına transfer olmuş ve ertesi yıl A takıma yükselmişti.
 
Genç oyuncunun istikrarlı yükselişi, Avrupa devlerinin ilgisini artırmaya devam ediyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.