Juventus'tan açıklama, 'Dybala'yle sözleşme yenilenmeyecek'

Juventus'un CEO'su Maurizio Arrivabene, uzun süredir sözleşme yenileyip yenilemeyeceği merak edilen Paulo Dybala'nın durumuyla ilgili son noktayı koydu.



Arrivabene yaptığı açıklamada kulübün Vlahovic transferinin ardından Dybala'ya bakış açısının değiştiğini belirterek yeni sözleşme imzalanmayacağını ilk kez açıkladı.



28 yaşındaki Dybala'yla yeni sözleşme yapılmayacağını belirten Arrivabene, "Ocak ayındaki transferlerle, Vlahovic'in gelmesiyle artık projemizin merkezi Dybala olmadığına karar verdik. Seçimimizi Ocak'ta yaptık" diye konuştu.



Arrivabene ayrılığın saygılı biçimde olacağını da sözlerine ekleyerek "Ona düşük maaşlı bir teklif yapmak saygısızlık olurdu. Zaten bu zamana kadar onun yeteneklerini kimse sorgulamadı. Kendisiyle yaptığımız görüşmede de açık ve samimi şekilde bu konuyu görüştük" diye konuştu.



Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dybala'ya Inter'in yanı sıra İngiltere ve İspanya'dan çok ciddi talipler olduğu biliniyor.



28 yaşındaki Arjantinli solak Paulo Dybala, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 29 maçta 13 gol 6 asist üretti.





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