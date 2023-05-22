Juventus kabus gününde fark yedi

Serie A'nın 36. haftasında Juventus, deplasmanda Empoli'ye 4-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Juventus kabus gününde fark yedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2023 23:49
İtalya Serie A'nın 36. haftasında Juventus, deplasmanda Empoli'ye konuk oldu.

Carlo Castellani Stadı'nda oynanan maçı Empoli 4-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maç öncesi 10 puanı silindiği açıklanan Juventus'un karşılaşma boyunca sergilediği performans alınan kararın takım üzerindeki etkisini birebir gösterdi. 18'de Caputo ile öne geçen Empoli, 21'de Luperto ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Empoli 48'de yine Caputo ile farkı üçe çıkardı. 85'de Chiesa farkı ikiye indirse de 90+4'te Piccoli'nin golü skoru 4-1 olarak belirledi.

Juventus'un bu mağlubiyet ve 10 puan silme cezası sonrası puanı 59'da kalırken haftayı da 7. sırada tamamladı. Empoli ise bu galibiyetle 42 puana yükseldi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery