Juventus, Hojlund için harekete geçti!

Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund, İtalya'ya geri dönebilir.



Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus, Danimarkalı futbolcu ile ilgileniyor.



JUVENTUS HAREKETE GEÇTİ



Juventus'un, Rasmus Hojlund'un geleceği hakkındaki düşüncesini öğrenmek için 22 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.



İtalyan ekibinin Hojlund için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durduğu kaydedildi.



73 MİLYON EURO ÖDENDİ



Manchester United, 22 yaşındaki futbolcuyu 2023 yazında 73 milyon euro bonservisle Atalanta'dan kadrosuna katmıştı.



PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ



Manchester United forması altında bu sezon 42 maça çıkan Hojlund, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Rasmus Hojlund'un Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



