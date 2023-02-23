UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Juventus, Nantes deplasmanına konuk oldu. Juventus karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



İtalyan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 5, 20. dakikada penaltıdan ve 78'de Arjantinli yıldız Angel Di Maria attı.



Nantes'ta Nicolas Pallois, 17. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi braktı.



Nantes'ta Mustafa Muhammed, 73. dakikada oyuna dahil oldu.



İki takım arasındaki ilk maç 1-1 sona ererken, bu sonucun ardından Juventus, tur atladı.



Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda yoluna devam edecek. Nantes'ın bu sezonki Avrupa macerası sona erdi.





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