Juventus deplasmanda 1 puana razı oldu

İtalya Serie A karşılaşmasında Juventus deplasmanda Genoa ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Juventus deplasmanda 1 puana razı oldu
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16 Aralık 2023 00:38
İtalya Serie A 16. hafta karşılaşmasında Juventus deplasmanda konuk olduğu Genoa ile 1-1 berabere kaldı.

Juventus'un golünü 28. dakikada Federico Chiesa, Genoa'nın golünü ise 48. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.

Galatasaray'dan kiralık olarak Genoa'ya giden Berkan Kutlu süre almazken, Juventus forması giyen Kenan Yıldız ise 88. dakikada oyuna dahil oldu.

Juventus bu beraberlikle puanını 37'ye yükseltirken, Genoa'da 16 puana çıktı.

Juventus bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Frosinone'ye konuk olurken, Genoa'da deplasmanda Sassuolo'ya konuk olacak.

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