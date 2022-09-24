Juve ve Milan'ın gözü Real'in yıldızında!

Real Madrid'de çok fazla forma şansı bulamayan Marco Asensio için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.



La Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre; Juventus ve Milan'ın Real Madrid ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan Marco Asensio ile ilgilendiği belirtildi.



"BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYORLAR"



İki İtalyan devinin de oyuncuyu yaz transfer döneminde bonservis ücreti ödemeden kadrosuna katmanın hesabını yapıyor.



Daha önce La Liga devi Barcelona'nın da Marco Asensio'yu transfer etmek istediği belirtilmişti.



"BARÇA BENİ İSTER Mİ?"



Asensio geçtimiz günlerde verdiği bir demeçte, "Dürüst olalım. Barcelona beni transfer etmek ister mi? Bilmiyorum. Bu büyüklükteki birçok kulüp benimle temas kurdu." ifadelerini kullanmıştı.



İspanyol oyuncu, bu sezon La Liga'da sadece iki maçta forma şansı bulabildi.





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