'Jürgen Klopp, Szymanski'yi çok beğeniyor'

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı maça damga vuran Sebastian Szymanski için çarpıcı yorumlar yapıldı.
Sarı-lacivertli takımda 13 maçta 7 gol ve 4 assitlik performans sergileyen 24 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusunun, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un takibinde olduğu iddia edildi.
"KLOPP, SZYMANSKI'YI BEĞENİYOR"
Maçın ardından Rıdvan Dilmen ile program yapan Murat Kosaova "Sebastian Szymanski'nin şu an dünyadaki en büyük hayranlarından biri Jürgen Klopp. Klopp, Szymanski'yi çok beğeniyor." şeklinde konuştu.
"PREMİER LİG'E KESİN GİDER!"
Öte yandan Rıdvan Dilmen ise "Szymanski'yi oynatabildiğin kadar oynat diyorum. Szymanski daha 24 yaşında Premier Lig'e büyük takımlara kesin gider zaten! Buralarda tutamazsınız onu. 13 maçta, 7 gol ve 4 asisti var. 40 milyon euro yazmanız lazım en az sözleşmesine. Dilerim uzun süre Fenerbahçe'de oynar ama sanmıyorum"" dedi.
Sarı-lacivertli takımda 13 maçta 7 gol ve 4 assitlik performans sergileyen 24 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusunun, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un takibinde olduğu iddia edildi.
"KLOPP, SZYMANSKI'YI BEĞENİYOR"
Maçın ardından Rıdvan Dilmen ile program yapan Murat Kosaova "Sebastian Szymanski'nin şu an dünyadaki en büyük hayranlarından biri Jürgen Klopp. Klopp, Szymanski'yi çok beğeniyor." şeklinde konuştu.
"PREMİER LİG'E KESİN GİDER!"
Öte yandan Rıdvan Dilmen ise "Szymanski'yi oynatabildiğin kadar oynat diyorum. Szymanski daha 24 yaşında Premier Lig'e büyük takımlara kesin gider zaten! Buralarda tutamazsınız onu. 13 maçta, 7 gol ve 4 asisti var. 40 milyon euro yazmanız lazım en az sözleşmesine. Dilerim uzun süre Fenerbahçe'de oynar ama sanmıyorum"" dedi.