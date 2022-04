Julian Nagelsmann: 'Ölüm tehditleri alıyorum'

Bayern Münih'te teknik direktör Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'e elendikleri maç sonrası konuştu.



Genç teknik adam yaptığı açıklamada, "Rummenigge'nin eleştirileriyle yaşayabilirim ama Instagram'dan bana atılan 450 ölüm tehdidiyle yaşayamam. Her şeyi okumuyorum elbette ama sonunda eleştiriyi de kabul etmek gerekiyor." dedi.



"UMURUMDA DEĞİL"



Kazansalar da kendisine olan tehditlerin devam ettiğini söyleyen Nagelsmann, "Favori olduğunuz bir turda elenirseniz bunlar normal. Aslında, her maçtan sonra kazanıp kaybetmediğimize bakılmaksızın tehditler alıyorum. Elbette tüm bunları polise şikayet edebilirim ama o zamanda bitmeyecek ki... Umurumda da değil." ifadelerini kullandı.



"HAKLI OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR"



Genç çalıştırıcı son olarak, "İnsanlar istediklerini yazabilmeli. Bazı insanlar her türlü terbiyeyi unutuyor ve TV'yi kapatınca çıldırıyorlar. Haklı olduklarını düşünüyorlar. Tuhaf olan da bu." diyerek sözlerini noktaladı.





İLGİLİ VİDEO