Judoda yılın ilk toplantısı yapıldı

Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023 yılının ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi.
Federasyonun açıklamasına göre, yeni yılın ilk toplantısında, başkan Sezer Huysuz, asbaşkanlar Alpaslan Ayan, Necmi Yıldırım, Murat Beytekin ve Ersan Odaman ile kurul üyeleri Hatice Nevruz Tol Özbay, Şenol Çelik, Cihat Yusufoğlu ve Behçet Atlı yer aldı.
Toplantıda, 2022 yılına ilişkin sunum yapan Huysuz, 2023 yılı çalışma ve faaliyetlerinin yanı sıra 2024 Paris Olimpiyatları hazırlık programının onayını yönetim kurulundan aldı.
Federasyonun açıklamasına göre, yeni yılın ilk toplantısında, başkan Sezer Huysuz, asbaşkanlar Alpaslan Ayan, Necmi Yıldırım, Murat Beytekin ve Ersan Odaman ile kurul üyeleri Hatice Nevruz Tol Özbay, Şenol Çelik, Cihat Yusufoğlu ve Behçet Atlı yer aldı.
Toplantıda, 2022 yılına ilişkin sunum yapan Huysuz, 2023 yılı çalışma ve faaliyetlerinin yanı sıra 2024 Paris Olimpiyatları hazırlık programının onayını yönetim kurulundan aldı.
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