Portland Trail Blazers'ın yeni guardı Jrue Holiday'in radarında beş takım bulunduğu iddia edildi.



Trail Blazers'ın, Damian Lillard takasıyla Milwaukee Bucks'tan kadrosuna kattığı Holiday'i başka bir takıma takas etme niyetinde olduğu bildirilmişti.



Miami Herald'ın kaynaklarına göre Miami Heat, LA Clippers, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Chicago Bulls ve Philadelphia 76ers, Holiday'in ilgisini çeken takımlar olarak ortaya çıktı.



2020 yazında New Orleans Pelicans tarafından Bucks'a takas edilen Holiday, Milwaukee'nin o sezon NBA şampiyonluğunu kazanmasında başrol oynayan isimlerden biriydi.



Sözleşmesinde 2024-25 sezonu için 37,4 milyon dolar değerinde oyuncu opsiyonu bulunan Holiday'in, bu sayede takas edileceği takım konusunda bir miktar kontrol sahibi olabileceği düşünülüyor.



