Jota'nın kaybından sonra Ronaldo'dan duygusal açıklamalar

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, trafik kazasında hayatını kaybeden Portekiz Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Diogo Jota için duygu yüklü bir mesaj paylaştı.

calendar 03 Temmuz 2025 14:11
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Jota'nın kaybından sonra Ronaldo'dan duygusal açıklamalar
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Liverpool forması giyen 28 yaşındaki yıldız futbolcu Diogo Jota, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Jota'nın ve futbol olan kardeşinin ani ölümü futbol dünyasını sarsarken, Portekiz Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından Jota ile ilgili paylaşımda bulundu.



"DAHA YENİ MİLLİ TAKIMDAYDIK"
 Cristano Ronaldo, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:


"Hiç mantıklı değil. Daha yeni milli takımdaydık, sen daha yeni evlenmiştin. Ailene, eşine ve çocuklarına taziyelerimi iletiyor ve onlara dünyadaki tüm gücü diliyorum. Her zaman onlarla birlikte olacağını biliyorum. Huzur içinde yatın, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz."

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