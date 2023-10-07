Süper Lig lideri Fenerbahçe 8 Ekim Pazar günü, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Sarı-Lacivertlilerde Joshua King ve İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Spartak Trnava deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Joshua King, 84. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
KING'İN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL
Müsabakada 2 gol atan Joshua King maç sonrası yaptığı açıklamada "Sadece hamstring kasında bir gerginlik hissettim. Sadece emin olmak için çıktım. Doktorla durumuna bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Milliyet'in aktardığı habere göre Joshua King'in sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.
İRFAN CAN'IN DA YETİŞMESİ BEKLENİYOR
Öte yandan Spartak Trnava maçının kadrosunda yer almayan ve tedbir amaçlı dinlendirilen İrfan Can Kahveci'nin de Kasımpaşa maçına yetişmesinin beklendiği haber detayında yer aldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Spartak Trnava deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Joshua King, 84. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
KING'İN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL
Müsabakada 2 gol atan Joshua King maç sonrası yaptığı açıklamada "Sadece hamstring kasında bir gerginlik hissettim. Sadece emin olmak için çıktım. Doktorla durumuna bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Milliyet'in aktardığı habere göre Joshua King'in sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.
İRFAN CAN'IN DA YETİŞMESİ BEKLENİYOR
Öte yandan Spartak Trnava maçının kadrosunda yer almayan ve tedbir amaçlı dinlendirilen İrfan Can Kahveci'nin de Kasımpaşa maçına yetişmesinin beklendiği haber detayında yer aldı.