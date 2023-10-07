Joshua King ve İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu

Fenerbahçe'de Spartak Trnava maçında sakatlanan Joshua King ve müsabakanın kadrosuna alınmayan İrfan Can Kahveci'nin durumları belli oldu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Joshua King ve İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu
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07 Ekim 2023 16:56
Süper Lig lideri Fenerbahçe 8 Ekim Pazar günü, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Sarı-Lacivertlilerde Joshua King ve İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Spartak Trnava deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Joshua King, 84. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

KING'İN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Müsabakada 2 gol atan Joshua King maç sonrası yaptığı açıklamada "Sadece hamstring kasında bir gerginlik hissettim. Sadece emin olmak için çıktım. Doktorla durumuna bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Milliyet'in aktardığı habere göre Joshua King'in sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.

İRFAN CAN'IN DA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Spartak Trnava maçının kadrosunda yer almayan ve tedbir amaçlı dinlendirilen İrfan Can Kahveci'nin de Kasımpaşa maçına yetişmesinin beklendiği haber detayında yer aldı.





 
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