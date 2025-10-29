Josep Martinez için hapis cezası tehlikesi!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol kaleci Josep Martinez, salı günü bir kazaya karıştı.



Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki tekerlekli sandalyeli yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybetti.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Qui Como'da yer alan habere göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İtalyan basınında yer alan habere göre, kazanın ardından Martinez'e sürüş yeteneği ve aracın hızını doğrulamak adına rutin testler yapıldı.



HAPİS CEZASI TEHLİKESİ



Martinez'in soruşturmanın ardından 2-7 yıl arasında hapis cezası alabileceği belirtildi. Martinez, yapılacak soruşturmanın ardından para cezası da alabilir.



