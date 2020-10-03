Jose Sosa: 'Zamana ihtiyacımız var'

Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, Karagümrük karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Galibiyeti hak eden taraf olduklarını ifade den Sosa, "İyi ve sakin şekilde başladık. 2-0'dan sonra maçı koparabilirdik ama bunu başaramadık. İyi yönden bakmamız lazım. Düzeltmemiz gereken tarafları, milli takım arasında halledeceğiz. Golü ya da asisti kimin yaptığı önemli değil, önemli olan kazanmak" dedi.



Takım olarak yeni oyunculardan kurulu olduklarını ve zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Sosa, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Takım olarak bütün oyuncular yeni, teknik heyet yeni. Bunun bir sisteme dönüşmesi için zaman lazım. Birbirimizi daha fazla tanıyarak, daha çok antrenmanla bunu aşacağız" şeklinde konuştu.



