Jose Mourinho'nun en zor sınavı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle Midtjylland maçı kadrosunu kurmakta güçlük çekiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'nun en zor sınavı
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29 Ocak 2025 08:53
Fenerbahçe'nin teknik patronu Jose Mourinho, kritik Midtjylland maçı öncesinde kadro kurmakta zorluk çekiyor.

UEFA'ya bildirilen 22 kişilik listede yer alan oyunculardan yedisi sakatlık ve cezalılar nedeniyle kadroda yer almayacak. Listede olan Becao ve Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı, kaleci Livakovic ve Mert Müldür sakatlıkları, Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat da cezalı oldukları için kritik maçta forma giyemeyecek.

Listede yer alan Samet Akaydin da Çaykur Rizespor'a gitti. Cengiz Ünder'in de maç kadrosunda yer alıp almayacağı transfer gündemi nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Oğuz Aydın, Filip Kostic, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz ise sezon başında verilen UEFA listesinde yer almadı.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:




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