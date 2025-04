Jose Mourinho'dan iki değişiklik!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe 'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Bodrum FK maçına göre ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada Bodrum FK maçına ilk 11'de başlattığı Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu.62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Çağlar Söyüncü ile Fred Rodrigues'i ilk 11'de görevlendirdi.Galatasaray derbisine kalede İrfan Can Eğribayat ile çıkan Mourinho, savunma üçlüsünde Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek'i oynattı. Kenarlarda Oğuz Aydın ile Filip Kostic görev alırken orta alan Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski'ye emanet edildi. Gol yollarında ise Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri forma giydi.Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin ise yedek soyundu.