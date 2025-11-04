04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Jose Mourinho'dan hakem Verissimo için açıklama!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Porto - Braga maçının hakemi Fabio Verissimo'nun iddialarıyla ilgili konuştu.

calendar 04 Kasım 2025 17:55 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 17:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho'dan hakem Verissimo için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Portekiz'de pazar günü oynanan Porto - Braga maçının ardından karşılaşmanın hakemi Fabio Verissimo'nun iddiaları gündem yarattı.

HAKEM ODASINA KAPATILAMAYAN TV!

Hakem Verissimo, Porto oyuncularının devre arasında kendisine baskı yapmaya çalıştığını iddia etti. Verissimo, ayrıca, Porto'nun karşılaşmanın devre arasında hakem soyunma odasına kapatılamayan bir televizyon yerleştirdiğini ve ilk yarıda Porto'nun aleyhine olduğunu düşündüğü pozisyonların yayınladığını öne sürdü.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, hakem Verissimo'nun iddiaları için gelen soruya da cevap verdi.

JOSE MOURINHO'DAN AÇIKLAMA


Mourinho, "Hakem Verissimo'nun iddiaları için ne söylemek istersiniz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Şu anda herhangi bir yorum yapmayacağım ancak ilgi ve beklenti içinde bekleyeceğim. Sadece haberleri okudum, raporu okumadım. Çok az şey biliyorum ancak olanlar ve bir süreç başlarsa neler olabileceği konusunda beklentiliyim." yanıtını verdi.

Portekizli teknik adam, bu sözlerinin ardından, "Neden ilgiyle takip edeceğinizi söylüyorsunuz?" sorusuna ise, "Ben yorumcu değilim. Ben Benfica'nın teknik direktörüyüm. Ayrıca bazıları öyle olmadığını söylese de Portekiz futbolunun en önemli isimlerinden birisiyim ve gereksiz yorumlarda bulunamam. Bu ciddi bir durum olabilir. Bildiğim tek şey okuduklarım, yani 'Hakem öyle diyor'dan ibaret. Hakemin raporunu veya delegelerin raporlarını okumadım. Dengesi olmayan sorumsuz insanlar, ciddi olabilecek bir durum hakkında herhangi bir yorumda bulunabilirler ama öyle olmayabilir de! Benfica'nın teknik direktörü ve önemli bir kişi olarak, eğer durum böyleyse, beni gülünç duruma düşürecek yorumlarda bulunamam. O yüzden bekleyeceğim." diye cevapladı.

MAÇI PORTO KAZANDI!

Portekiz Ligi'nde oynanan Porto - Braga maçından ev sahibi ekip Porto, 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.