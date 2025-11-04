Jose Mourinho'dan hakem Verissimo için açıklama!

Portekiz'de pazar günü oynanan Porto - Braga maçının ardından karşılaşmanın hakemi Fabio Verissimo'nun iddiaları gündem yarattı.
HAKEM ODASINA KAPATILAMAYAN TV!
Hakem Verissimo, Porto oyuncularının devre arasında kendisine baskı yapmaya çalıştığını iddia etti. Verissimo, ayrıca, Porto'nun karşılaşmanın devre arasında hakem soyunma odasına kapatılamayan bir televizyon yerleştirdiğini ve ilk yarıda Porto'nun aleyhine olduğunu düşündüğü pozisyonların yayınladığını öne sürdü.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, hakem Verissimo'nun iddiaları için gelen soruya da cevap verdi.
JOSE MOURINHO'DAN AÇIKLAMA
Mourinho, "Hakem Verissimo'nun iddiaları için ne söylemek istersiniz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Şu anda herhangi bir yorum yapmayacağım ancak ilgi ve beklenti içinde bekleyeceğim. Sadece haberleri okudum, raporu okumadım. Çok az şey biliyorum ancak olanlar ve bir süreç başlarsa neler olabileceği konusunda beklentiliyim." yanıtını verdi.
Portekizli teknik adam, bu sözlerinin ardından, "Neden ilgiyle takip edeceğinizi söylüyorsunuz?" sorusuna ise, "Ben yorumcu değilim. Ben Benfica'nın teknik direktörüyüm. Ayrıca bazıları öyle olmadığını söylese de Portekiz futbolunun en önemli isimlerinden birisiyim ve gereksiz yorumlarda bulunamam. Bu ciddi bir durum olabilir. Bildiğim tek şey okuduklarım, yani 'Hakem öyle diyor'dan ibaret. Hakemin raporunu veya delegelerin raporlarını okumadım. Dengesi olmayan sorumsuz insanlar, ciddi olabilecek bir durum hakkında herhangi bir yorumda bulunabilirler ama öyle olmayabilir de! Benfica'nın teknik direktörü ve önemli bir kişi olarak, eğer durum böyleyse, beni gülünç duruma düşürecek yorumlarda bulunamam. O yüzden bekleyeceğim." diye cevapladı.
MAÇI PORTO KAZANDI!
Portekiz Ligi'nde oynanan Porto - Braga maçından ev sahibi ekip Porto, 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
