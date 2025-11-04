Jose Mourinho'dan hakem Verissimo için açıklama!

Portekiz'de pazar günü oynanan Porto - Braga maçının ardından karşılaşmanın hakemi Fabio Verissimo'nun iddiaları gündem yarattı.Hakem Verissimo, Porto oyuncularının devre arasında kendisine baskı yapmaya çalıştığını iddia etti. Verissimo, ayrıca, Porto'nun karşılaşmanın devre arasında hakem soyunma odasına kapatılamayan bir televizyon yerleştirdiğini ve ilk yarıda Porto'nun aleyhine olduğunu düşündüğü pozisyonların yayınladığını öne sürdü.Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, hakem Verissimo'nun iddiaları için gelen soruya da cevap verdi.Mourinho,şeklinde gelen sorunun ardından,yanıtını verdi.Portekizli teknik adam, bu sözlerinin ardından,sorusuna ise,diye cevapladı.Portekiz Ligi'nde oynanan Porto - Braga maçından ev sahibi ekip Porto, 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.