Jose Mourinho'dan 3 önemli prensip!

Fenerbahçe'de yeni sezonda üç farklı özelliğin ortaya çıkacağı öğrenildi. Teknik Direktör Jose Morinho'nun gelişiyle yeni bir dönem başlarken, Portekizli çalıştırıcının daha hızlı, daha güçlü ve daha iyi savunma yapan bir takım istediği ve bu taktikle maçlara çıkacağı bildirildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jose Mourinho'dan 3 önemli prensip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2024 14:40
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun herkes üzerindeki etkisi devam ederken, Portekizli çalıştırıcının yeni dönemde oyunculardan istediği üç önemli özellik ortaya çıktı.

Yeni Fenerbahçe'nin daha güçlü, daha hızlı ve daha iyi savunma yapan bir takım kimliğine bürüneceği vurgulandı.

DAHA HIZLI

Mourinho öğrencileriyle yaptığı toplantılarda en çok üzerinde durduğu konu bu... Portekizli teknik adam hiçbir zaman yavaş oyun istemiyor ve herkesten çok daha sade futbolun yanında hızlı olmalarını istiyor.

DAHA GÜÇLÜ

Dünyaca ünlü teknik adamın en çok etkisini hissettirdiği tarafı bu oldu. Portekizli çalıştırıcı göreve başladığı günden itibaren takıma çift idman yaptırırken, bunun en büyük sebebinin oyuncuların sezon başında fizik gücü olarak sorun yaşamamaları olduğu öğrenildi. Mourinho mücadele gücü yüksek Süper Lig'de daha güçlü bir takım oluşturmak için ilk günden itibaren adımlar atıyor.

DAHA İYİ SAVUNMA

Takımdaki ileri bölgede görev yapan isimlere çok güvenen Mourinho yapılacak takviyelerle de gol bulmakta sorun yaşanacağını düşünmüyor, bu yüzden savunmaya ayrı önem veriyor. Djiku ve Oosterwolde gibi önemli isimlerin kalmasını isteyen Portekizli çalıştırıcı takım halinde savunmanın da önemli olduğunu savunuyor ve öğrencilerini her fırsatta bu yönde uyarıyor.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery