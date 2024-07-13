Jose Mourinho'dan 3 önemli prensip!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun herkes üzerindeki etkisi devam ederken, Portekizli çalıştırıcının yeni dönemde oyunculardan istediği üç önemli özellik ortaya çıktı.
Yeni Fenerbahçe'nin daha güçlü, daha hızlı ve daha iyi savunma yapan bir takım kimliğine bürüneceği vurgulandı.
DAHA HIZLI
Mourinho öğrencileriyle yaptığı toplantılarda en çok üzerinde durduğu konu bu... Portekizli teknik adam hiçbir zaman yavaş oyun istemiyor ve herkesten çok daha sade futbolun yanında hızlı olmalarını istiyor.
DAHA GÜÇLÜ
Dünyaca ünlü teknik adamın en çok etkisini hissettirdiği tarafı bu oldu. Portekizli çalıştırıcı göreve başladığı günden itibaren takıma çift idman yaptırırken, bunun en büyük sebebinin oyuncuların sezon başında fizik gücü olarak sorun yaşamamaları olduğu öğrenildi. Mourinho mücadele gücü yüksek Süper Lig'de daha güçlü bir takım oluşturmak için ilk günden itibaren adımlar atıyor.
DAHA İYİ SAVUNMA
Takımdaki ileri bölgede görev yapan isimlere çok güvenen Mourinho yapılacak takviyelerle de gol bulmakta sorun yaşanacağını düşünmüyor, bu yüzden savunmaya ayrı önem veriyor. Djiku ve Oosterwolde gibi önemli isimlerin kalmasını isteyen Portekizli çalıştırıcı takım halinde savunmanın da önemli olduğunu savunuyor ve öğrencilerini her fırsatta bu yönde uyarıyor.
Yeni Fenerbahçe'nin daha güçlü, daha hızlı ve daha iyi savunma yapan bir takım kimliğine bürüneceği vurgulandı.
DAHA HIZLI
Mourinho öğrencileriyle yaptığı toplantılarda en çok üzerinde durduğu konu bu... Portekizli teknik adam hiçbir zaman yavaş oyun istemiyor ve herkesten çok daha sade futbolun yanında hızlı olmalarını istiyor.
DAHA GÜÇLÜ
Dünyaca ünlü teknik adamın en çok etkisini hissettirdiği tarafı bu oldu. Portekizli çalıştırıcı göreve başladığı günden itibaren takıma çift idman yaptırırken, bunun en büyük sebebinin oyuncuların sezon başında fizik gücü olarak sorun yaşamamaları olduğu öğrenildi. Mourinho mücadele gücü yüksek Süper Lig'de daha güçlü bir takım oluşturmak için ilk günden itibaren adımlar atıyor.
DAHA İYİ SAVUNMA
Takımdaki ileri bölgede görev yapan isimlere çok güvenen Mourinho yapılacak takviyelerle de gol bulmakta sorun yaşanacağını düşünmüyor, bu yüzden savunmaya ayrı önem veriyor. Djiku ve Oosterwolde gibi önemli isimlerin kalmasını isteyen Portekizli çalıştırıcı takım halinde savunmanın da önemli olduğunu savunuyor ve öğrencilerini her fırsatta bu yönde uyarıyor.
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