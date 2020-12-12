Jose Mourinho: 'Beğenmeyen izlemesin'

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, oyun tarzını eleştirenlere net bir yanıt verdi.



Oyun tarzının eğlenceli olmadığı yönündeki eleştirilere katılmadığını belirten Mourinho, "Tottenham'ı izlerken zevk almıyorsanız bunun basit bir çözümü var; izlemeyin. Eskiden böyle düşüncelere kızıyordum ancak artık saygı duyuyorum, izlemeyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.



İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE



Jose Mourinho'nun Tottenham'ı kontra atağa dayalı oyuncdaki başarısıyla öne çıkarken, Premier Lig maçlarında hava toplarında da rakiplerine üstünlük sağlamayı başardı.



Kane ve Son gibi skor üreticilerinin başı çektiği takım 11 maçta 23 gol kaydetti ve maç başına rakip kaleye ortalama 11.4 şut gönderdi. Topa sahip olma amacı olmayan takımın buna rağmen yüzde 81.3'lük pas isabet oranı yakalaması da dikkat çekiyor.



Premier Lig'de Tottenham'ı 11 maç sonunda zirveye taşıyan Jose Mourinho, İngiltere'de Chelsea ile 3 kez şampiyonluğa ulaştı.



