Jose Morais'ten Bodrum'da dikkat çeken istatistik!

Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor.
Ege temsilcisi, Morais ile toplamda 5 maça çıktı. Bodrum FK, ligde Morais yönetiminde 4 maçta 8 puan topladı. Morais'in ekibi, kupada ise Sivasspor'u 1-0'lık skorla yendi.
Bodrum FK'nin Jose Morais ile 5 maçta kalesinde gol görmemesi dikkat çekti.
İşte Bodrum FK'nin Jose Morais yönetiminde aldığı sonuçlar:
Bodrum FK 0-0 Göztepe
Başakşehir 0-1 Bodrum FK
Bodrum FK 1-0 Hatayspor
Sivasspor 0-1 Bodrum FK (Türkiye Kupası)
Adana Demirspor 0-0 Bodrum FK
Ege temsilcisi, Morais ile toplamda 5 maça çıktı. Bodrum FK, ligde Morais yönetiminde 4 maçta 8 puan topladı. Morais'in ekibi, kupada ise Sivasspor'u 1-0'lık skorla yendi.
Bodrum FK'nin Jose Morais ile 5 maçta kalesinde gol görmemesi dikkat çekti.
İşte Bodrum FK'nin Jose Morais yönetiminde aldığı sonuçlar:
Bodrum FK 0-0 Göztepe
Başakşehir 0-1 Bodrum FK
Bodrum FK 1-0 Hatayspor
Sivasspor 0-1 Bodrum FK (Türkiye Kupası)
Adana Demirspor 0-0 Bodrum FK