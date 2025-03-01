Jose Morais'ten Bodrum'da dikkat çeken istatistik!

Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde toplamda çıktığı 5 maçta kalesinde gol görmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Morais'ten Bodrum'da dikkat çeken istatistik!
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01 Mart 2025 18:23
Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Ege temsilcisi, Morais ile toplamda 5 maça çıktı. Bodrum FK, ligde Morais yönetiminde 4 maçta 8 puan topladı. Morais'in ekibi, kupada ise Sivasspor'u 1-0'lık skorla yendi.

Bodrum FK'nin Jose Morais ile 5 maçta kalesinde gol görmemesi dikkat çekti.

İşte Bodrum FK'nin Jose Morais yönetiminde aldığı sonuçlar:

Bodrum FK 0-0 Göztepe
Başakşehir 0-1 Bodrum FK
Bodrum FK 1-0 Hatayspor
Sivasspor 0-1 Bodrum FK (Türkiye Kupası)
Adana Demirspor 0-0 Bodrum FK

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