Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yeni teknik direktörü oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli çalıştırıcı ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
YENİDEN AL HILAL İLE İMZA
Jesus, daha önce Haziran 2018-Ocak 2019 arasında da Suudi ekibini çalıştırmış ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
Al Hilal ile 25 maça çıkan deneyimli teknik adam, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.
Al Hilal bu yaz transfer döneminde Kalidou Koulibaly ve Rúben Neves gibi iki önemli oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Ayrıca Malili yıldız oyuncu Moussa Marega da Arabistan ekibinde top koşturuyor.
F.BAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Jesus, 2.21 puan ortalaması tutturdu. Sarı lacivertli takımda 52 maça çıkan Portekizli hoca, 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
68 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı daha önce Benfica, Flamengo, Sporting, Braga gibi önemli kulüpleri de çalıştırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli çalıştırıcı ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
YENİDEN AL HILAL İLE İMZA
Jesus, daha önce Haziran 2018-Ocak 2019 arasında da Suudi ekibini çalıştırmış ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
Al Hilal ile 25 maça çıkan deneyimli teknik adam, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.
Al Hilal bu yaz transfer döneminde Kalidou Koulibaly ve Rúben Neves gibi iki önemli oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Ayrıca Malili yıldız oyuncu Moussa Marega da Arabistan ekibinde top koşturuyor.
F.BAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Jesus, 2.21 puan ortalaması tutturdu. Sarı lacivertli takımda 52 maça çıkan Portekizli hoca, 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
68 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı daha önce Benfica, Flamengo, Sporting, Braga gibi önemli kulüpleri de çalıştırdı.
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