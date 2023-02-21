Jorge Jesus'tan Oosterwolde'ye tam puan

Fenerbahçe'de yeni transfer Jayden Oosterwolde'nin Jorge Jesus'tan tam puan aldığı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'tan Oosterwolde'ye tam puan
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21 Şubat 2023 14:06
Jayden Oosterwolde
Jayden Oosterwolde
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de gribal enfeksiyon nedeniyle Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında forma giyemeyen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin Jorge Jesus'tan tam puan aldığı öğrenildi.

Jesus, çabukluğu ve sürati ile dikkat çeken Hollandalı futbolcuya 4'lü savunma düzeninde sol bek, 3'lü savunma düzeninde ise orta sahanın solunda görev vermeyi planlıyor.  



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