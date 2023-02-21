Fenerbahçe'de gribal enfeksiyon nedeniyle Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında forma giyemeyen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin Jorge Jesus'tan tam puan aldığı öğrenildi.
Jesus, çabukluğu ve sürati ile dikkat çeken Hollandalı futbolcuya 4'lü savunma düzeninde sol bek, 3'lü savunma düzeninde ise orta sahanın solunda görev vermeyi planlıyor.
Jesus, çabukluğu ve sürati ile dikkat çeken Hollandalı futbolcuya 4'lü savunma düzeninde sol bek, 3'lü savunma düzeninde ise orta sahanın solunda görev vermeyi planlıyor.