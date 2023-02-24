Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile eşleşirken teknik direktör Jorge Jesus'un bu turdaki performansı dikkat çekti.



Daha önce çalıştırdığı takımlarda bu turda 5 maça çıkan Portekizli teknik adam, hepsinde turu geçmeyi başaran taraf oldu.



Jorge Jesus, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Marsilya, Paris Saint-Germain, Bordeaux, Tottenham ve Viktoria Plzen'e rakip olurken, bu 5 takımı da saf dışı bırakmayı başardı.



Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı maçlarda da bu turdaki başarısını tekrar etmeye çalışacak.



Fenerbahçe, Sevilla ile ilk maçı 9 Mart'ta İspanya'da, rövanşı 16 Mart'ta Kadıköy'de oynayacak.





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