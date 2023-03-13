Jorge Jesus: "Şansımız olduğuna inanıyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Sevilla'ya karşı ikinci maçta şansımız olduğuna inanıyoruz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus: 'Şansımız olduğuna inanıyoruz'
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13 Mart 2023 16:02
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı için bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Portekizli teknik adam, "Sevilla'ya karşı ikinci maçta şansımız olduğuna inanıyoruz" ifadelerini yazdı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğenide ve yorumda bulundu.

Fenerbahçe, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Kadıköy'de Sevilla'yı ağırlayacak. 

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