Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı için bir paylaşımda bulundu.



Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Portekizli teknik adam, "Sevilla'ya karşı ikinci maçta şansımız olduğuna inanıyoruz" ifadelerini yazdı.



Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğenide ve yorumda bulundu.



Fenerbahçe, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Kadıköy'de Sevilla'yı ağırlayacak.



