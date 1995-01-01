Jordan, 45 numaradan 23 numaraya nasıl döndü? Asıl hikaye ortaya çıktı!

Michael Jordan'ın Chicago Bulls ile 45 numaradan 23 numaraya nasıl geçtiğine dair, daha önce anlatılmamış bir hikaye ortaya çıktı.



Jordan'ın 1995'te emeklilikten Chicago'ya geri döndüğünde, beyzbol formasını numarası olan 45'i giymesinin ve sonrasında bilinen 23 numaraya geri dönmesinin hikayesi, defalarca kez anlatılmıştı.



En çok bilinen hikaye, o zamanın Orlando Magic guardı Nick Anderson'ın, 1995 Doğu Konferansı yarı final serisi 1. maçının sonunda, Jordan'dan topu çalarak maçı kurtarmasının sonrasında, basın toplantısında söyledikleriydi:



"Hayır. 45 numaranın patlayıcılığı, 23 numara gibi değil. 45 numara, 23 numara gibi değil. 23 numaraya bunu yapamazdım."



Jordan, duyurmadığı değişiklik için 25.000 dolar para cezası almıştı ve 2. maçta 23 numarayı giymeye karar vermişti.



"HER İHTİMALE KARŞI, 23 DE BENDE!"



Ancak çoğu kişi, Jordan'ın böyle bir kararı nasıl hızlıca alabildiğini bilmiyor. Uzun süre Bulls'un ekipman yöneticiliğini yapmış olan John Ligmanowski, bu hikayenin arkasındaki adam olarak ortaya çıktı:



"Berto Center'daki soyunma odasında konuşmuştuk. Ve ona şunu sormuştum: 'Beyzbolda 45 numarayı giydin. Hangi numarayı giymek istiyorsun?' Oturup bir süre düşünmüştü. Sonra 45 giymeye karar vermişti. Ben de demiştim ki, 'Ben şunu yapacağım, 23'ü de yaptıracağım, böylece ikisi de olacak. 45 ve 23 elimizde olacak. Eğer fikrin değişirse, forma bende.' Karar vermesi durumunda, 23'ü her zaman yakınımda tutardım, ki vermişti."



Anderson, 23 numaraya dönme düşüncesini tetikleyen faktör olabilirdi, ancak bu düşünceyi gerçeğe dönüştüren Ligmanowski'ydi.



MJ, numarasını değiştirdikten sonra 2. maçta 38 sayı atmış, ancak Magic altı maçta Bulls'u elemişti.



