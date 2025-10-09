John Victor, milli takıma davet edildi, dolandırıldığını zannetti!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası Samsunspor maçında forma giyememişti. Yapılan kontrollerde 32 yaşındaki eldivenin arka adalesinde kanama tespit edilirken, teknik direktör Domenico Tedesco futbolcusunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.



Ederson'un sakatlığı yalnızca Fenerbahçe'yi değil, Brezilya Milli Takımı'nı da etkiledi. Sambacılar'ın teknik direktörü Carlo Ancelotti, Güney Kore ve Japonya ile oynanacak maçların aday kadrosuna Ederson'un yerine Nottingham Forest'ın kalecisi John Victor'u dahil etti.



"DOLANDIRILDIĞIMI SANDIM"

Kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı'na çağrılan 29 yaşındaki Victor, ESPN'e yaptığı açıklamada yaşadığı şaşkınlığı anlattı:Milli formayı giyecek olmanın heyecanını dile getiren Victor,ifadelerini kullandı.