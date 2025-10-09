09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

John Victor, milli takıma davet edildi, dolandırıldığını zannetti!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un sakatlığı sonrası, Sambacılar'ın kadrosuna Nottingham Forest'ın file bekçisi John Victor davet edildi. Kariyerinde ilk kez milli takıma çağrılan Victor, bu haberi dolandırıcılık sandığını itiraf etti.

calendar 09 Ekim 2025 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
John Victor, milli takıma davet edildi, dolandırıldığını zannetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası Samsunspor maçında forma giyememişti. Yapılan kontrollerde 32 yaşındaki eldivenin arka adalesinde kanama tespit edilirken, teknik direktör Domenico Tedesco futbolcusunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.

Ederson'un sakatlığı yalnızca Fenerbahçe'yi değil, Brezilya Milli Takımı'nı da etkiledi. Sambacılar'ın teknik direktörü Carlo Ancelotti, Güney Kore ve Japonya ile oynanacak maçların aday kadrosuna Ederson'un yerine Nottingham Forest'ın kalecisi John Victor'u dahil etti.

"DOLANDIRILDIĞIMI SANDIM"



Kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı'na çağrılan 29 yaşındaki Victor, ESPN'e yaptığı açıklamada yaşadığı şaşkınlığı anlattı:

"Maça gidiyordum, otobüste haber geldi. Brezilya Milli Takımı Genel Menajeri Sergio Dimas'tan mesaj aldım. Şok oldum, şaka sandım. Pasaportumu istediklerinde 'Bu bir dolandırıcılık olabilir mi?' diye düşündüm."

"HENÜZ KAVRAYAMADIM"

Milli formayı giyecek olmanın heyecanını dile getiren Victor, "Henüz tam olarak kavrayamadım. Çağrıldığım günden beri kariyerimde yaşadığım her şeyi düşündüm. Burada olmaktan çok mutluyum, Tanrı'ya şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.