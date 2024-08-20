Joe Worrall'ın yeni takımı belli oluyor!

Geçen sezon Beşiktaş forması da giyen Joe Worrall ile Burnley'in ilgilendiği belirtildi.

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Joe Worrall'ın yeni takımı belli oluyor!
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20 Ağustos 2024 16:45
Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall'ın yeni takımı belli oluyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Burnley, Joe Worral'ı kadrosuna katmak istiyor.

Championship ekibi, tecrübeli stoper için Nottingham Forest ile görüşmelere resmen başladı.

İngiliz temsilcisi, transfer dönemi bitmeden oyuncuyu kadrosuna katmak için yopun çaba sarf ediyor.

27 yaşındaki Joe Worral'ın da Burnley'e transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralanan oyuncu, Beşiktaş'ta 9 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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