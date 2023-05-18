Jobe Bellingham, Sunderland ile anlaştı

İngiltere Championship ekibi Sunderland, Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'la anlaştı.



İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Sunderland, Jobe Bellinham için Birmingham City'e 3.5 milyon Euro ödeyecek.



İngiliz ekibinin oyuncuyla birkaç gün içinde resmi imzaları atması bekleniyor.



Orta saha mevkiinde görev yapan Jobe Bellingham, Birmingham City formasıyla bu sezon 23 maça çıkarken gol veya asist katkısı yapamadı.





