Jobe Bellingham, Sunderland ile anlaştı

İngiltere Championship ekibi Sunderland, Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'la anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jobe Bellingham, Sunderland ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2023 17:45
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 17:53
İngiltere Championship ekibi Sunderland, Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'la anlaştı.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Sunderland, Jobe Bellinham için Birmingham City'e 3.5 milyon Euro ödeyecek.

İngiliz ekibinin oyuncuyla birkaç gün içinde resmi imzaları atması bekleniyor.

Orta saha mevkiinde görev yapan Jobe Bellingham, Birmingham City formasıyla bu sezon 23 maça çıkarken gol veya asist katkısı yapamadı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery