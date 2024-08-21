Joao Pedro, Fenerbahçe'den ayrılınca kıymete bindi

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Joao Pedro, bonservisini eline almasının ardından birçok taliple karşılaştı.
İtalyan basınından Corriere'de yer alan habere göre; Salernitana, Hellas Verona ve Genoa gibi İtalyan kulüpleri, Joao Pedro'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.
Haberde; Joao Pedro'nun yıllık 1.4 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme istediği ve bu isteğin şimdilik İtalyan kulüplerini düşündürdüğü yazıldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin 2022 yazında Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro, geçen sezon da kiralık olarak Gremio'ya gitmişti.
Sarı lacivertli takımın formasını 28 kez terleten Pedro, 5 kez gol sevinci yaşadı.
İtalyan basınından Corriere'de yer alan habere göre; Salernitana, Hellas Verona ve Genoa gibi İtalyan kulüpleri, Joao Pedro'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.
Haberde; Joao Pedro'nun yıllık 1.4 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme istediği ve bu isteğin şimdilik İtalyan kulüplerini düşündürdüğü yazıldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin 2022 yazında Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro, geçen sezon da kiralık olarak Gremio'ya gitmişti.
Sarı lacivertli takımın formasını 28 kez terleten Pedro, 5 kez gol sevinci yaşadı.
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