Kabus gibi geçen sezonun ardından transferde ince eleyip sık dokuyarak ilk haftalar itibarıyla son derece rekabetçi bir ekip kuran Beşiktaş, kadrosunu Joao Mario ile takviye etti.
Orta saha merkez, 10 numara ve iki kanatta da oynayabilen 'joker' Mario, Siyah-Beyazlılarda yakın zamanda Benfica'da forma giyen; Rafa, Gedson ve Ndour'dan sonra 4'üncü futbolcu oldu. Ayrıca ilk 11'e monte edilmesi beklenen 31 yaşındaki 'çilingir', kadronun iskeletini oluşturan Rafa ve Gedson'un ardından 3'üncü Portekizli olarak yerini aldı.
RAFA'NIN MUHTEŞEM PARTNERİ
2021'den 2024'e dek 3 sezon boyunca Joao Mario ve Rafa Silva, birlikte oynadıkları Benfica'da muhteşem bir uyum yakaladı. 2022-23 sezonunda birlikte şampiyonluk zevkini tadan ikilinin o sezonki rakamları da dikkat çekti. 50 maça çıkan Joao Mario 23 gol ve 12 asist yaparken; Rafa Silva da 50 maça çıkıp 22 gol ve 15 asistle oynadı. Aynı ülkenin vatandaşı olmaları sebebiyle kolay anlaşan ikilinin futbola bakışları da birbirlerine çok yakın. Akışkan futbolu seven ikili, rakip kaleye giderken birbirlerinin isteklerini adeta 'telepatik' şekilde öngörebiliyor...
SÜPER MARİO MAÇ KAÇIRMIYOR
Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinde en çok dikkat çeken özelliklerden biri de 'istikrar' oldu. Aboubakar, Amartey, Chamberlain gibi sakatlık ve türlü sebeplerle süreklilik sağlayamayan oyunculardan ağzı yanan Kara Kartal, bu kez garanti isimlere yöneldi. Mario da bu isimlerden biri... 31 yaşındaki Portekizli, son sezonunda Benfica adına 51 resmi maça çıktı, sakatlık yaşamadı ve bu karşılaşmalarda 9 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı. İstikrarıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, son 3 sezonunda ortalama 49 maça çıkarak bu alanda güven verdi.
Orta saha merkez, 10 numara ve iki kanatta da oynayabilen 'joker' Mario, Siyah-Beyazlılarda yakın zamanda Benfica'da forma giyen; Rafa, Gedson ve Ndour'dan sonra 4'üncü futbolcu oldu. Ayrıca ilk 11'e monte edilmesi beklenen 31 yaşındaki 'çilingir', kadronun iskeletini oluşturan Rafa ve Gedson'un ardından 3'üncü Portekizli olarak yerini aldı.
RAFA'NIN MUHTEŞEM PARTNERİ
2021'den 2024'e dek 3 sezon boyunca Joao Mario ve Rafa Silva, birlikte oynadıkları Benfica'da muhteşem bir uyum yakaladı. 2022-23 sezonunda birlikte şampiyonluk zevkini tadan ikilinin o sezonki rakamları da dikkat çekti. 50 maça çıkan Joao Mario 23 gol ve 12 asist yaparken; Rafa Silva da 50 maça çıkıp 22 gol ve 15 asistle oynadı. Aynı ülkenin vatandaşı olmaları sebebiyle kolay anlaşan ikilinin futbola bakışları da birbirlerine çok yakın. Akışkan futbolu seven ikili, rakip kaleye giderken birbirlerinin isteklerini adeta 'telepatik' şekilde öngörebiliyor...
SÜPER MARİO MAÇ KAÇIRMIYOR
Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinde en çok dikkat çeken özelliklerden biri de 'istikrar' oldu. Aboubakar, Amartey, Chamberlain gibi sakatlık ve türlü sebeplerle süreklilik sağlayamayan oyunculardan ağzı yanan Kara Kartal, bu kez garanti isimlere yöneldi. Mario da bu isimlerden biri... 31 yaşındaki Portekizli, son sezonunda Benfica adına 51 resmi maça çıktı, sakatlık yaşamadı ve bu karşılaşmalarda 9 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı. İstikrarıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, son 3 sezonunda ortalama 49 maça çıkarak bu alanda güven verdi.