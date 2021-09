En son Dallas Mavericks forması giymiş olan JJ Redick, NBA'de geçirdiği 15 sezonun ardından emekliye ayrıldığını açıkladı.



2006 NBA Draftı'nda 11 numaradan seçilmiş olan Redick, "The Old Man and the Three" podcastinin son bölümünde şu şekilde konuştu:



"Bu kadar uzun süre basketbol oynayacağımı asla hayal edemezdim. Geçen sezona girerken, son yılım olmasını istiyordum ama nasıl olacağından emin değildim. Önceki sezonu, atletizmimin ölümüyle yüz yüze geldiğim yedi aylık bir egzersiz süreci olarak tanımlamak istiyorum.



Artık kafamda biraz daha netlik var ve vaktimin geldiğini anlamış durumdayım. Baba olma, düşünme, duraklama ve hayatımın bir sonraki aşamasına hazırlanma zamanım geldi."



"HER ŞEY İÇİN MÜTEŞEKKİRİM"



Redick, Instagram hesabından yaptığı bir mesajda şunları yazdı:



"İlk takım, son takım... Arada geçen her şey için oldukça minnettarım. Bugün resmen basketboldan emekli oluyorum. Yolculuğumun ve kariyerimin bir parçası olan herkese teşekkür ederim.



Basketbol oynamaya 30 yıl önce, arka bahçemdeki toprak, çakıl ve çimenden oluşan bozuk arazide başlamıştım. Hayallerim de o sahada oluşmuştu.



Gerçekler, hayallerimin ötesine geçti! NBA'de geçirdiğim 15 yılda kurduğum tüm harika ilişkiler ve geçirdiğim anılar için çok müteşekkirim."



NBA kariyerinde 940 maçta forma giyen Redick, 12.8 sayı ve 2.0 ribaund ortalamaları yakalarken, %41.5 üçlük ve toplamda %44.7'lik şut isabetine ulaştı.



Redick, NBA kariyerinde Orlando Magic (2006-13), Milwaukee Bucks (2013), LA Clippers (2013-17), Philadelphia 76ers (2017-19), New Orleans Pelicans (2019-21) ve Mavericks (2021) formaları giymişti.