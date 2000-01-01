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JJ Barea, Dallas'ta devam ediyor!

Dallas Mavericks'in, JJ Barea ile tek yıllığı tamamen garantili 2.6 milyon bir dolarlık kontrat üzerinde anlaştığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in, JJ Barea ile tek yıllığı tamamen garantili 2.6 milyon bir dolarlık kontrat üzerinde anlaştığı açıklandı.

Barea, Ocak 2019'da yırtık aşil tendonu için geçirdiği ameliyatından ötürü, geçtiğimiz sezon sadece 29 maçta forma giymiş ve 15.5 dakika sahada kalarak, 7.7 sayı ile 3.9 asist ortalamaları yakalamıştı. Barea ayrıca üçlük çizgisi gerisinden %37.6 isabetle oynamıştı.

36 yaşındaki oyuncu, ligde 15'inci sezonuna giriyor.

Barea, 2006 yılında Mavericks ile anlaşma imzalayarak, lige Draft edilmeden girmişti. Dallas'ın 2011'de NBA şampiyonluğunu kazanmasına yardım ettikten sonra 2011'de Minnesota Timberwolves'a serbest oyuncu olarak giden Barea, Wolves'da geçirdiği üç sezonun ardından 2014'te Mavericks'e dönmüş ve o zamandan beri orada oynamıştı.


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