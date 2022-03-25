Jin-ho Jo resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Güney Kore'de Jeonbuk forması giyen Jin-ho Jo'yu transfer etti.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından Jin-ho Jo ile amatör sözleşme imzalandığı belirtildi.



İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:



"Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncumuz, 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde U19 Takımımızın formasını giyebilecek.



Futbol takımlarımızın ikinci Koreli üyesine Akademimize hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz."





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