Jean-Philippe Gbamin'in yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Jean-Philippe Gbamin, Ligue 1 takımlarından Nantes'a transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Jean-Philippe Gbamin'in yeni takımı belli oldu
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27 Ağustos 2024 18:56
En son ülkemizde Trabzonspor'da forma giyen Jean-Philippe Gbamin, Ligue 1 ekiplerinden Nantes'e transfer oldu.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trabzonspor'a Everton'dan kiralık olarak transfer olmuştu.

Transferin ardından Jean-Philippe Gbamin:

"Bu büyük Fransız kulübüne transfer olduğum için büyük gurur duyuyorum. Daha önce birlikte çalıştığım insanlarla burada tekrar beraber olmak ve Ligue 1'de onlarla beraber mücadele edebilmek benim için büyük bir şans'' şeklinde konuştu.

Gbamin, Trabzonspor'da toplam 24 maçta forma giymişti.

 

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