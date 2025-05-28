Utah Jazz, 2025 NBA Draftı'na 5. ve 21. sıradan iki ilk tur hakkı ve iki ikinci tur seçimiyle giriyor.



Takas seçeneklerine açık olsa da, kulüp kaynaklarına göre bu değerli seçimle genç ve yüksek potansiyelli bir yeteneği kadroya katma ihtimali ağır basıyor. Salt Lake City ekibi, yeniden yapılanma sürecinde bu nadir şansı doğru değerlendirmek istiyor.



Bu değerli seçimlerin nasıl değerlendirileceği merak konusuyken, kulüp kaynakları takas senaryolarına açık olduklarını belirtiyor.



Deseret News'ten Sarah Todd'ın haberine göre, ligin çeşitli kaynakları Jazz'ın her türlü takas önerisini değerlendirdiğini doğruladı. Ancak 5. sıra seçimi özel bir önem taşıyor; zira Jazz, on yılı aşkın süredir ilk beşten bir seçim yapmamıştı.



Bu nedenle Todd'a göre kulüp, takas opsiyonlarını dinlemeye açık olsa da 5. sırayı elde tutup yüksek potansiyelli bir genç yetenekle kadrosunu güçlendirme ihtimali daha ağır basıyor.



Jazz yönetimi, kadroyu genç ve dinamik bir yapıya dönüştürmeyi hedeflerken, bu seçimin gelecekteki temel taşlardan biri olması bekleniyor.



