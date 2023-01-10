Son olarak İspanya'da Elche forması giyen Javier Pastore'nin yeni takımı belli oldu.



Elche'de bu sezon sadece 5 dakika forma giyen ve sözleşmesi feshedilen Arjantinli futbolcu, Katar Ligi takımlarından Qatar SC ile anlaşmaya vardı.



Türkiye'de adı kısa bir süre önce Beşiktaş ile de anılan 33 yaşındaki futbolcu, kariyerine Katar'da devam edecek.



Palermo'da oynadığı futbolla Avrupa devlerinin radarına giren Javier Pastore, Roma ve Paris Saint Germain gibi takımlarında da forma giydi.



Javier Pastore, son kulübü olan Elche'de toplamda sadece 17 maça çıktı. 8 maça ilk 11'de başlayan Arjantinli, gol ve asist performansı gösteremedi.





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