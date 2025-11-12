Jason Kidd, Mavericks yönetiminde etkin rol üstlenecek

Dallas Mavericks, genel menajer Nico Harrison'la yollarını ayırmasının ardından organizasyonun geleceğini büyük ölçüde başantrenör Jason Kidd'in yönlendirmesine bırakacak.

Takımdan yapılan resmi açıklamayla Harrison'ın görevine son verildiği doğrulanırken, kulüp içinden gelen bilgilere göre Mavericks'in önümüzdeki dönemdeki stratejik kararlarında Kidd'in görüşleri belirleyici olacak.

Harrison, sezona 3 galibiyet – 8 mağlubiyetle başlayan takımın performansı ve geçtiğimiz şubat ayında Luka Dončić'in Los Angeles Lakers'a takas edilmesi sonrası oluşan yoğun taraftar tepkilerinin ardından salı günü görevden alınmıştı.


The Stein Line'dan Marc Stein'in haberine göre, kulüp sahibi Patrick Dumont, yeniden yapılanma sürecinde Kidd'in rehberliğine büyük ölçüde güvenecek.

Son iki yaz döneminde sözleşmesi uzatılan Kidd, hem Los Angeles Lakers hem de New York Knicks'in ilgisine rağmen Mavericks'te kalmayı tercih etmişti. Tecrübeli koç, genç yıldız Cooper Flagg'in gelişim sürecinde ve takımın veteran oyuncularının yönlendirilmesinde "istikrar sağlayıcı" bir figür olarak görülüyor.

Lig kaynakları, Kidd'in oyuncu gelişimi konusundaki tecrübesi ve mentorluk yeteneğinin, Dallas'ın kalıcı bir genel menajer arayışında kilit rol oynayacağını belirtiyor.

Bu süreçte, genel menajer yardımcıları Matt Riccardi ve Michael Finley geçici olarak ön ofis yönetimini birlikte üstlenecek. Ancak önemli basketbol kararlarında son sözün büyük ölçüde Jason Kidd'e ait olacağı ifade ediliyor.

