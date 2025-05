Jasikevicius: 'Komple doğru oynamalıyız!'

"Željko Obradović'in takımında oynadınız ikiniz de. Sizlere tebrik mesajı attı mı final için?"



THY EuroLeague Final Four'da şampiyonluk maçında pazar akşamı Monaco'yla karşılaşacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sabırsızlıkla final maçını beklediğini söyledi.Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleşen basın toplantısında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, sarı-lacivertli oyuncu Tarık Biberovic, Monaco Başantreörü Vassilis Spanoulis ve Fransa temsilcisinin basketbolcusu Alpha Diallo yer aldı.Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Jasikevicius, zor bir maç oynayacaklarını vurgulayarak, "." ifadelerini kullandı.Sezon ortası takıma katılan 37 yaşındaki Errick McCollum için övgü dolu sözlerle bahseden Jasikevicius, "" dedi.Panathinaikos formasıyla 2009'da Vassilis Spanoulis ile şampiyonluk yaşadığının hatırlatılması üzerine Litvanyalı başantrenör, "Profesyonel oyuncu olduğumda çok hayal kurdum. NBA'e gitmek, şampiyon olmak gibi. Ama Avrupa Ligi finalinde Vassilis ile başantrenör olarak yan yana olacağımı hiç düşünmemiştim, hayal de etmemiştim. Bu inanılmaz bir durum." diye konuştu.Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Tarık Biberovic ise "Her iki takım da burada olmayı hak etti. En iyi olan kazansın kupayı. Kariyerimin en iyi basketbolunu oynadığım bir sezon geçiriyorum. Bunun için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.Başantrenörlük kariyerinin ilk Dörtlü Final'ini oynayan Monaco Başantrenörü Vassilis Spanoulis, harika duygular hissettiğin dile getirdi.İki takımın da hak ederek finale geldiğini belirten Yunan başantrenör, "Burada olmak harika bir duygu. İki harika yarı final maçı izledik dün ve basketbolseverler keyif aldı. En önemlisi de bu. Artık tek bir maç var. Umarım en iyi olan takım maçı kazanır. Antrenör olarak oyunu hissetmeye çalışırsınız. Bireysel olarak ilerlemekten çok oyun planı olarak ilerlemeye çalışırım. Bazen bir hissiyatınız olur ve karşı tarafın hiç beklemediği bir isim sahaya sürersiniz. Bizim işimiz karar almak, bazen yanlış bazen doğru kararlar veririz." şeklinde konuştu.Jasikevicius ile çok iyi bir arkadaşlıklarının olduğunu aktaran Spanoulis, "İkimizde basketbola aşığız. Kazanmayı seven insanlarız ama birlikte finalde antrenör olarak rakip olacağımızı hiç düşünmemiştim." dedi.Zeljko Obradovic'le çalışmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Spanoulis, her başantrenörden farklı şeyler öğrendiğini kaydetti.Monaco'nun ABD'li oyuncusu Diallo ise şampiyonluk için mücadele edeceklerinin altını çizerek, "Spanoulis'in gelişi bizim için dönüm noktası oldu. Bizim felsefemizi değiştirdi. Bununla birlikte herkesin sahada işi kolaylaştı. Onlar soyunma odalarını yaşamış insanlar. Bazen bizim aklımıza gelmeyen şeyleri söylüyorlar. Her şeyi nasıl yönetmemiz gerektiğini zamanında deneyimlemişler." ifadelerini kullandı.