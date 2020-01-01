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Jared Dudley, bir yıl daha Lakers'ta!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre serbest oyuncu Jared Dudley, Los Angeles Lakers ile tek yıllığı 2.6 milyon dolarlık bir kontrat imzalayarak, takımda kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre serbest oyuncu Jared Dudley, Los Angeles Lakers ile tek yıllığı 2.6 milyon dolarlık bir kontrat imzalayarak, takımda kaldı.

Dudley, geçtiğimiz sezon Lakers'ta 45 maç forma giymiş ve yalnızca 8.1 dakika sahada kalarak, 1.5 sayı ve 1.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Wojnarowski, 35 yaşındaki oyuncunun etkisinin saha dışında daha çok hissedildiğini, keza soyunma odasındaki varlığının organizasyon içinde büyük değer taşıdığını da ekledi.

Dudley, Lakers'ta kalma ve 14'üncü sezonunda NBA'de devam etme tepkisini, şu şekilde tweetledi:

"Geri döndüm (Jordan sesiyle)."


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