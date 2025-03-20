Japonya, 2026 Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu

Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk ülke oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Japonya, 2026 Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu
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20 Mart 2025 16:09
Japonya, AFC Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında Bahreyn'i 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk ülke oldu.

Grubunda tek beraberlikle namağlup lider olan Japonya, 19 puana ulaşarak üst üste sekizinci kez FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

2022 Dünya Kupası'nda da başarılı bir görünüm sergileyen Asya ekibi, grubunu lider tamamlamış ve son 16 turunda Hırvatistan'a penaltılarla elenmişti.

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