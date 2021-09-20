James Rodriguez, Katar'a gidiyor!

Türkiye'de Başakşehir ile görüşen ancak transferi gerçekleşmeyen James Rodriguez, Katar'a transfer oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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James Rodriguez, Katar'a gidiyor!
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20 Eylül 2021 19:11
Transferin son günlerinde ismi Başakşehir ile anılan James Rodriguez, bu transferin gerçekleşmemesi sonrası rotasını Katar'a kırdı.

Liverpool Echo'da yer alan habere göre; James Rodriguez, Everton'da düşünülmemesi ve Avrupa'da gideceği ülke kalmaması sonrası katar kulüpleriyle görüşmelere başladı. Bir kulüple görüşmelerini ilerleten James Rodriguez, kısa süre içerisinde yeni kulübüne imza atacak.

30 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, Real Madrid tarafından 2014 yazında 75 milyon euro bonservisle transfer edildikten sonra 2020 yazında bonservissiz olarak Everton'a transfer olmuştu.

James, geçen sezon Premier Lig'de oynadığı 23 maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.


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