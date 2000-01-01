Jameer Nelson, G League'de GM oldu!

Eski NBA oyuncusu Jameer Nelson'ın, NBC Sports Philadelphia'dan John Clark'a göre, Philadelphia 76ers için ön büro rolüne geçiş yapacağı açıklandı.



Nelson, Sixers'ın G League takımı Delaware Blue Coats için scout ve yardımcı genel menajer olarak memleketine geri dönecek.



Nelson, Denver Nuggets tarafından 2004 NBA Draftı'nın ilk turunda (20. sırada) seçilmiş ve Draft gecesinde takas yoluyla Orlando Magic'e gönderilmişti.



Orlando'da 10 sezon geçiren nelson, tek All-Star sezonunda 16.7 sayı ortalaması yakalamış, 2010 NBA Finallerinde yer alan Orlando kadrosunun önemli bir parçası olmuştu.



Daha sonra Nelson, Dallas Mavericks, Boston Celtics, Denver, New Orleans Pelicans ve Detroit Pistons gibi çeşitli takımlarda forma giymişti.



