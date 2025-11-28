28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Jalen Williams bu gece sezon açılışını yapacak

Oklahoma City Thunder guardı Jalen Williams, ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgiye göre sakatlık raporundan çıkarıldı ve bu gece Phoenix Suns karşısında sezonun ilk maçına çıkacak.

calendar 28 Kasım 2025 11:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Jalen Williams bu gece sezon açılışını yapacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Oklahoma City Thunder guardı Jalen Williams, ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgiye göre sakatlık raporundan çıkarıldı ve bu gece Phoenix Suns karşısında sezonun ilk maçına çıkacak.

Williams, geçen sezon Oklahoma City'nin şampiyonluk yolculuğunda sakatlığına rağmen oynamaya devam etti ve yaz döneminde geçirdiği bilek ameliyatının ardından sezonun başlangıcını kaçırmıştı.

24 yaşındaki Williams, 2024-25 sezonunda kariyerinin ilk All-Star seçimini almış; 69 maçta 21.6 sayı ve 5.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Aynı sezonda All-NBA ve All-Defensive takımlarına birden giren sadece iki oyuncudan biri olmuştu.


Thunder, ligde 18-1'lik derecesiyle NBA'in en iyi derecesine sahip durumda.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.