Oklahoma City Thunder guardı Jalen Williams, ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgiye göre sakatlık raporundan çıkarıldı ve bu gece Phoenix Suns karşısında sezonun ilk maçına çıkacak.Williams, geçen sezon Oklahoma City'nin şampiyonluk yolculuğunda sakatlığına rağmen oynamaya devam etti ve yaz döneminde geçirdiği bilek ameliyatının ardından sezonun başlangıcını kaçırmıştı.24 yaşındaki Williams, 2024-25 sezonunda kariyerinin ilk All-Star seçimini almış; 69 maçta 21.6 sayı ve 5.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Aynı sezonda All-NBA ve All-Defensive takımlarına birden giren sadece iki oyuncudan biri olmuştu.Thunder, ligde 18-1'lik derecesiyle NBA'in en iyi derecesine sahip durumda.